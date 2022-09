Brit po 10 letech opustil matku svých dětí kvůli Ukrajince, které rodina poskytla přístřeší. Teď vztahu hořce lituje

Tony Garnett a Sofiia Karkadym se po necelých 5 měsících rozešli. Foto: Joel Goodman/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Třicetiletý Brit Tony Garnett se rozešel s dvaadvacetiletou Ukrajinkou Sofií Karkadym. Stalo se tak po necelých pěti měsících vztahu, kvůli kterému po deseti letech opustil svou partnerku a matku dvou dětí Lornu (28). Pár mladé Ukrajince poskytl přístřeší, když jako válečná uprchlice dorazila do Velké Británie.

Vzájemné sympatie se projevily téměř okamžitě. Po několika dnech, kdy Sofiia začala s rodinou žít, jí Tony propadl, rozešel se s dosavadní partnerkou a od rodiny se i s mladou ženou odstěhoval. V květnu pak jejich příběh obletěl nejen Velkou Británii.

Dnes je vše jinak. „Jako pár jsme skončili,“ řekl Tony Daily Mailu.

Vztah s ex prý ukončil kvůli tomu, že žena byla údajně agresivní, nezvládala ukočírovat zálibu v alkoholu a po jedné z hádek vzala do ruky nůž a začala ničit stěnu v domě, což prý byla poslední kapka. Nato na ni Tony zavolal policii.

„Na tom vztahu jsem tvrdě pracoval. Bylo mi jasné, že když se rozejdeme, budeme vypadat jako deb*lové, protože jsme náš vztah zveřejnili v médiích a ta mu věnovala velkou pozornost. Také je mi jí samozřejmě upřímně líto, opustila svůj domov a svou zemi, která je ve válce, a tady nikoho nezná. Měl jsem za to, že ji miluji, ale je v ní něco, s čím se nedovedu smířit. Bývá zuřivá a agresivní,“ řekl Garnett.

Vztah se Sofií muž považuje za chybu. Jak ale uvedl, s expartnerkou Lornou jim to prý neklapalo a byl nešťastný. „Tohle ale nebylo to pravé,“ dodal Tony, který doufá, že Sofiia najde bezpečné místo k životu. „Se mnou to ale nebude.“ ■