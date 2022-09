Takhle vypadá Monika Marešová půl roku po porodu dcery Alex. Neuvěříte, co jí na její postavě vadí

Monika Marešová Super.cz

"Asi před měsícem jsem začala cvičit. Vzhledem k tomu, že stále kojím, nechodím úplně běhat, to není příjemné. Protahuju se a buduju vnitřní svaly," prozradila Super.cz Monika.

"Vždycky je co zlepšovat. Chtěla bych zapracovat na svých nohou. Ty ale nejvíc bolí, dávají nejvíc práce. A také jsou hodně geneticky dané," řekla Super.cz Monika, která překvapila partií, která se jí na jejím těle úplně nelíbí.

"Kdybych si mohla vybrat nahoře, co bych si mohla změnit, tak bych chtěla jiný kolena. Jsou dva druhy, buď máš takové to krásné jablíčko jako Míša Kociánová a pak jsme my druhé, které kolem jablka mají ještě něco nepěknýho. Já bych vám to nakreslila," směje se Monika u popisování druhů ženských kolen.

Monika svoji dcerku Alex stále kojí. "Nejdřív jsem říkala, tři měsíce budu kojit určitě, pak šest, teď říkám devět. Já si říkám, že půl roku je základ, který je skvělý. Teď už zavádím příkrmy a kojení bych chtěla postupně upozadit," prozrazuje.

Ví, že zcela se vzdát kojení malé Alex lehké nebude. "Už rozumím tomu, že se žena cítí jedinečně. Protože je jediná na světě, která to dítě kojí. Rozumím mámám, které se toho nechtějí vzdát. Nechtějí se vzdát pocitu té jedinečnosti. Teď už je chápu," dodala Marešová. ■