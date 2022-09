Anna Slováčková promluvila o zbytečných konfliktech s rodinou: Tohle mě opravdu nas…, svěřila se

Anna Slováčková

Čím dál méně ze soukromí ukazuje na sociálních sítích zpěvačka Anna Slováčková (27). Už brzy se dozvíme jen to, co zrovna uvařila a jak se mají její kočky. Pouštět se do "větších akcí" se jí nevyplácí, jak se svěřila Super.cz.

"Ukazuju, jak se zrovna cítím a poslední dobou i reálné stavy nálad. Když mám deprese a splíny, nemám problém o tom mluvit. Myslím si, že v téhle době je dobré, když člověk vidí, že v tom není sám. Ráda se podělím o své špíčky, ale na druhou stranu tam nepotřebuju rvát nějaké nahé fotky. Patří to někomu, s kým budu žít, a ne světu," míní Anička. "Naopak neukazuju přátele nebo potenciální partnery, protože to je tak soukromá věc, že do toho nikomu nic není," domnívá se.

Na sociálních sítích se snažila uvádět na pravou míru i některé informace, které o ní a její rodině vycházely v médiích. Naposledy o tom, jak to vlastně bylo, když se její rodiče Dáda Patrasová (66) a Felix Slováček (79) byli podívat na premiéru muzikálu Alenka v říši divů, kde hrála hlavní roli, a pak se s nimi nesešla po představení. Vysvětlovala, že mj. trávila dlouhou dobu v šatně, aby se odlíčila, převlékla a osprchovala. A bylo to vlastně zbytečné.

"Tohle mě, s prominutím, nas... Že nepadla zmínka o premiéře, budiž, ale nebyla tam ani řádka pravdy," svěřila se ke spekulacím o důvodech, že se nechtěla sejít s matkou, Anička. "Byl to prakticky žalovatelný bullshit. A já to pak za to schytávala ze všech stran a cítila to jako křivdu. A hlavně i od těch blízkých, a velmi blízkých, kteří si mysleli, že jsem ty informace poskytla já. Někdo zasahuje do mého vztahu s mámou a neprávem a falešně způsobuje konflikty, což mi přijde nechutné," uzavřela. ■