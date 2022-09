Na pláž stihla během měsíce ve Španělsku vyrazit třikrát: Podívejte se na fantastické tělo sexy tanečnice ze StarDance

Veronika Lálová Foto: se svolením V. Lálové

Na září tak odjela na kurzy do hlavního města Andalusie, kterým je Sevilla. Dny trávila především na tanečním parketu. Dnů, kdy by mohla vyrazit k moři a na pláž, tak bylo po málu. I tak si na opalování v plavkách pár dní našla.

„Už mi to tady končí. Bylo to náročné, ale krásné. Měla jsem tréninky každý den, na Instagramu to asi vypadá, že to byla dovča. Ale měla jsem každý den třeba 4 tréninky, večer jsem chodila na představení. A víkend volno, byla jsem 3x na pláži, tu já miluju,“ svěřila se Super.cz Veronika, která shodou velkých náhod na jednom z kurzů v taneční škole potkala svého kolegu z poslední řady StarDance Jana Cinu. „Byla to tady skvělá zkušenost a vše jsem si užila,“ dodala tanečnice. ■