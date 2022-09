Už se pomalinku zakulacuje: Modelka Nikol Švantnerová se pochlubila rostoucím těhotenským bříškem

Nikol Švantnerová Foto: Matúš Šafránka a Salik Sláma

Je to pár dní, co modelka Nikol Švantnerová (29) prozradila radostnou novinku. Po ročním vztahu s podnikatelem Ondřejem Antošem se pár těší na prvního společného potomka. Misska je ve 4. měsíci těhotenství a požehnaný stav na ní už začíná být pomalu vidět.

Během pobytu ve slovenských Tatrách se modelka nechala zvěčnit v plavkách. V jednodílném modelu se jindy vysportované Nikol, která se roky pyšní vypracovaným, svalnatým bříškem, se chlubí tím těhotenským. "Pohlaví zatím netušíme, ale těšíme se, hlavně jsme šťastní, že je vše v pořádku," svěřila se Super.cz modelka, která s partnerem miminko plánovala.

„První měsíce byly náročnější, ale to spíš z důvodu, že to byla celkově změna. Teď už je mi lépe a začínám si toto období užívat," prozradila šťastná modelka, která i přes požehnaný stav vyráží na několikakilometrové túry do hor a je stále aktivní a v pohybu. ■