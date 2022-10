Vítězka MasterChefa si plní další sen: Krásná brunetka nastupuje do Snídaně s Novou

Veronika Dinišová Super.cz

Televizní diváci budou mít možnost s Besky pravidelně vařit u obrazovek, a to v rámci víkendové Snídaně s Novou. Přestože je z natáčení kulinářské show na kamery zvyklá, s živými vstupy dosud neměla zkušenost.

„Bude to úplně jiné, protože to bude živý vstup, a to je pro mě nové. Připravuji se na to hlavně psychicky, protože reálně nevím, co od toho čekat,“ svěřila se Super.cz Besky, která nám už v minulosti přiznala, že ze stresu "papá" a během MasterChefa přibrala 10 kilo.

Při rozhovoru ve studiu prozradila i to, jaké recepty bude pro diváky vařit. „Víkend pro mě znamená rodinu a dobré jídlo. A myslím si, že i tato doba si vyžaduje normální suroviny, které si můžeme koupit v supermarketu. Budou to rodinná jídla, která si může uvařit každý z dostupných surovin,“ prozradila vítězka MasterChefa, která je z nové pracovní příležitosti nadšená.

„Miluji to a zbožňuji ten adrenalin, který vždy přijde, když si stoupnu před televizní kamery. Je to splněný sen,“ dodala Besky. ■