Zlata Adamovská promluvila o soukromí: Zvolila jsem raději rozvod než vraždu

„Moje postava je zdrcená z rozvodu a na můj vkus až moc přenáší zášť vůči bývalému manželovi i na jiné muže a vztahy. Já jsem v životě zvolila raději rozvod než vraždu a myslím, že jsem udělala dobře,” smála se Zlata.

Zlata hraje maminku Hany Vagnerové, která své dceři chce neustále mluvit do života. To sama herečka svým dětem nikdy nedělala. „Svým dětem do vztahů nemluvím, myslím si totiž, že osobní zkušenost je nepřenosná a že si každý na tu svoji pravdu musí stejně přijít sám."

