Herečka Iva Pazderková se dojemně otevřela o početí. Se svým osudem se smířila

Iva Pazderková Foto: Divadlo Metro

Herečka Iva Pazderková (42) má za sebou výjimečný večer. V divadle Metro měla svoji premiéru, což by nebylo až tak divné, ovšem Iva byla celou dobu na pódiu úplně sama. Představení Dnes večer ovuluji pro ni byl tedy nejen zážitek, ale i stres. Navíc se zde probírá jedno citlivé téma, a to početí.

"Byla jsem tam sama a měla jsem na to strašně málo času, ale zároveň to téma je mi blízké a myslím si, že je blízké překvapivě více lidem, než se čekalo," svěřila se herečka, na které bylo vidět, že se jí po premiéře opravdu ulevilo.



Otázky ohledně těhotenství jedni vnímají jako nevhodnou otázku a druzí jako normální věc. Jak to má sama Iva? "Já si myslím, že by se to nemělo dělat, pokud o tom člověk otevřeně nemluví. Já jsem o tom roky otevřeně mluvila, že jsem mnoho let moc moc toužila po dítěti, až do určité chvíle," svěřila se Super.cz oblíbená stand-up komička.

S hlavní hrdinkou ji spojuje mnohé, třeba i to, že se smířila s tím, že mít děti zřejmě není jejím osudem. "Sdílím to, že v tuhle chvíli, už mě to opravdu netrápí a jsem šťastně bezdětná," přiznala a dodává: "Mně to nevadí, mluvím o tom otevřeně právě proto, abych dělala tak trochu osvětu." ■