Zrazená Aneta Vignerová se ukázala po delší době ve společnosti. Z nejhoršího se oklepala a je šťastná

Aneta Vignerová Super.cz

Aneta dorazila na akci lékařského centra na Bulovce a rozpovídala se o plastických operacích, ale i o tom, jak se jí aktuálně daří. Pokud čekáte, že je modelka jedna plastika za druhou, budete zklamaní, takhle krásná je od přírody. "Nemám na sobě žádný zákrok, jsem tedy zastáncem přirozeného stárnutí. Jsem se svým tělem zatím spokojená," prozradila Super.cz.

Zároveň ale nevylučuje, že by někdy nějakou úpravu podstoupila. "Třeba to jednou bude potřeba," míní modelka, která se ovšem více zajímá například o infuze vitaminu C než o plastické operace. Aneta je milovnice přirozenosti, a tak ji nikdy nijak výrazně netrápily komplexy. "Asi jsem měla období nějaký puberty, kdy jsem chtěla větší prsa. To bylo asi tak všechno a brzy mě to opustilo, protože si myslím, že přirozenost je výhra," prohlašuje.

Ačkoli zrovna neprožívá lehké období, dobrá nálada ji neopouští a radost jí dělá především její syn Jiřík. Na otázku, zda je šťastná, měla kráska jasnou odpověď! "Jsem šťastná," říká rozhodně a není snad nikdo, kdo by jí to nepřál. ■