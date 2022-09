Zemřel zpěvák megahitu Gangsta’s Paradise Coolio. Bylo mu 59 let

Coolio Foto: ČTK / AP / GDP Photos/MediaPunch

Zpěvák byl podle něj nalezen bez známek života na podlaze koupelny svého kamaráda, kam si odskočil na toaletu. Když dlouho nevycházel ven a nereagoval ani na volání, kamarád vešel dovnitř, kde už ho bohužel našel mrtvého. Mluví se o tom, že rappera postihl infarkt. Příčinu smrti ale odhalí až nařízená pitva. Podle policie nebyly na místě nalezeny žádné drogy.

"Jsme smutní ze ztráty našeho drahého přítele a klienta Coolia, který dnes odpoledne zemřel," napsala v prohlášení další zpěvákova manažerka Sheila Finegan.

<br>

Coolio se proslavil hitem Gangsta’s Paradise z roku 1995, jenž se stal rovněž soundtrackem k filmu Nebezpečné myšlenky s Michelle Pfeiffer. K jeho dalším hitům patří song Fantastic Voyage z roku 1994, která se umístila na 3. místě v žebříčku Billboard's Hot 100, a také písně 1,2,3,4 (Sumpin' New) a It's All the Way Live (Now). ■