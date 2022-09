Ze soupeřů se staly spřízněné duše: Účastníci MasterChefa tvoří pár! Muž roku 2019 se zakoukal do krásné Betty

Betty a Vojta z MasterChefa tvoří nový hvězdný pár. Foto: Super.cz/TV Nova

Kdepak Love Island nebo Svatba na první pohled, lásku můžete najít i v pořadu MasterChef, jak už ví účastníci poslední řady Vojta Urban a Alžběta Minaříková. Ti se do sebe zakoukali, ještě než se pustili do vaření, a je z toho láska jako trám, jak nyní veřejně přiznali.

„Tak co, kdo z vás už to tušil? Šli jsme soutěžit a ze soupeře se stala spřízněná duše. Pořád nemůžeme uvěřit, že nám osud napsal takový příběh a jsme rádi, že se o něj s vámi můžeme KONEČNĚ podělit,“ oznámili ve společném postu.

Ačkoliv vztah na kamery přiznali až teď, dá se říct, že šlo o lásku na první pohled. „Už při prvním castingu jsme se na sebe hodně intenzivně dívali. Řikala jsem si, že mám asi něco mezi zubama,“ smála se Betty v reportáží TV Nova.

Někteří jejich kolegové si dokonce mysleli, že se do soutěže přihlásili společně, už jako pár. Dohromady se dali ale až po společné večeři (a vínku) s ostatními soutěžícími.

Přitom všechno mohlo být úplně jinak, Vojta, který je Mužem roku 2019, se do MasterChefa málem nepřihlásil. Měl se účastnit světové soutěže krásy Man of the World. Těsně před odletem to ale vzdal a místo něj odjel náhradník, finalista loňského ročníku Petr Kinský.

"Přišla velmi zajímavá pracovní nabídka, kterou jsem zvažoval, a nakonec se rozhodl takhle. Ostatně uvidíte na podzim v televizi, zda moje rozhodnutí bylo správné," řekl v červnu Super.cz.

A zjevně dobře udělal. Nejen že boduje jako kuchař, ale ještě našel partnerku. Vojta si tak může gratulovat, že se nejspíš opravdu rozhodl správně. ■