Tohle je nástupkyně Báry Mottlové: Budete koukat, jakou si bývalý Muž roku Pepa Kůrka našel novou holku

Pepa a Angie to dali dohromady. Foto: se souhlasem J. Kůrky

Trvalo to přes dva roky, než po rozchodu s herečkou Bárou Mottlovou (36) našel dívku, o níž by prohlásil, že je to ta pravá. Bývalý Muž roku, model Josef Kůrka, se pochlubil novou láskou. Po Báře překvapivě jeho pohledy upoutala exotická kráska původem z Angoly, kterou už možná znáte.