Cara Delevingne se konečně odvážila mezi lidi: Takhle vypadá po skandálu na letišti, který vyvolal obavy o její zdraví

Byla to ostatně její událost, a sice uvedení kolekce Cara Loves Karl, na které pracovala se značkou Karl Lagerfeld. Cara se usmívala do kamer a vypadala v dobrém rozpoložení. Také jí to moc slušelo.

Je to po delší době, co se objevila na veřejnosti, od incidentu na letišti Van Nuys, kde nezvládla odletět soukromým tryskáčem.

Svět tehdy obletělo video, na němž je modelka rozcuchaná, špinavá, bez bot, velice nervózní a má problémy s koordinací svých pohybů.

Po této eskapádě propásla uvedení své kolekce v New Yorku a neúčastnila se ani udílení cen Emmy, kde byl nominován seriál Jen vraždy v budově, v němž účinkovala. Fanoušci se začali ještě víc obávat o její zdraví a rozvířily se spekulace, že se chystá zasáhnout modelčina rodina.

Akci v Paříži už modelka ale stihla a zdála se být naprosto v pořádku. Nezbývá než doufat, že má své zdraví zcela pod kontrolou. ■