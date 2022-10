Tohle je důvod, proč sexy herečka bere kšeft modelkám a fotí prádlo! Nejsem vychrtlina, mám prsa a ženské křivky!

Bára Mottlová Foto: Michal Kouřil/Tanya

Že by před focením držela diety, to ani náhodou. "Nebojím se toho, nejsem modelka. Jsem kus ženský a žádná žena by se neměla stydět za své tělo. Jsem jedlík, diety nedržím, neřeším to," upřesnila s úsměvem.

Před pár dny jsme informovali, že její bývalá láska, model Josef Kůrka má novou lásku, chodí s exotickou kráskou původem z Angoly Angie Mangombe. Je to modelka, influencerka a zpěvačka. Dostala se do TOP 40 v SuperStar a vidět jste ji mohli i v reality show Like House.

Co na to stále nezadaná Bára říká? "Jsem za něho šťastná, moc jim to přeju. Vím to od začátku, mají to krásné. Máme s Pepíčkem krásný vztah," prozradila Bára.

A jak to má ona s muži? "Já nic. Je to bída. Chlapů je dost, ale kvalita je horší," dodala s úsměvem. ■