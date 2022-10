V bílých bikinách byla inspirací k hitu Tam za vodou v rákosí. Okouzlila nejen Štaidla, ale i Gotta nebo Suchého

Vlastě Kahovcové byste její věk stěží hádali. Michaela Feuereislová

V pražské kavárně Vltava se do ní zakoukal Milan Drobný, který tam tehdy zpíval s Karlem Gottem. „Kluci to úžasně rozjížděli. A když nehráli, koukali po holkách. Já se jim líbila a tam jsme se seznámili,“ zavzpomínala pro Super.cz Vlasta Kahovcová (78). Její první láskou ale byl Jaroslav Šonka z Mokropes, podnikatel.

V bigbeatu jako figurína

Už během studií na střední škole začala zpívat s amatérskou bigbeatovou skupinou. Větší ohlas zaznamenala v bigbeatovém pořadu zpěváka Josefa Laufera (83) v Divadle na Fidlovačce. V první půlce vystoupení stála ve fialovém trikotu nehnutě jako figurína z výlohy.

„Pepík ještě vystupoval na svém velkolepém koncertu k 80. narozeninám v Hybernii. Tři hodiny neslezl z jeviště. Pak se při opulentním rautu věnoval všem až do čtvrté hodiny ranní. Teď už roky leží připojený na přístrojích a jen kouká,“ řekla Super.cz o stavu kolegy.

Koncert si užila, pozvala ji Laufrova dcera Ester, která brala Vlastu jako součást rodiny. Než se z něho v roce 2020 stal nemohoucí pacient, ještě se staral o manželku Irenu Greifovou ležící v berounské nemocnici.

Bílé bikiny a rákosí

Na střední uměleckoprůmyslové škole měli divadélko, kde účinkovala se spolužačkou Věrou Křesadlovou. V té době chodila s Jiřím Štaidlem, který ji vyhecoval, aby zkusila konkurz do Semaforu, kde hledali postavu Mici do Recitalu 64. Uspěla a Jirka na ni byl pyšný, tohle divadlo totiž miloval.

Se začínajícím textařem, s o dva roky starším bratrem hudebníka a skladatele Ladislava Štaidla, to byla láska jako trám. Nedali bez sebe ránu. Jednou jela s Jirkou k rybníku do Jevan, oblékla si bílé bikiny a opalovala se na staré pramici.

„Jirku nebavilo se slunit, něco si čmáral na papír. A najednou mi říká: Hele, tady jsem něco napsal, přečti si to. A tam bylo: Tam za vodou v rákosí je ukrytý prám... Já mu odpověděla, že je to docela dobrý,“ vypráví nám, jak vznikl nesmrtelný hit. S textem šel za Karlem Marešem a ten k němu napsal hudbu. Pak ho nazpívali Matuška s Pilarovou.

<br>

Hlídal ji dobře

Když odešla ze Semaforu, nastoupila do Divadla Apollo. Pak dostala nabídku, aby zpívala s kapelou v klubech a barech ve Švýcarsku a v západním Německu. Měli jet vlakem, a tak šla Vlastu doprovodit maminka na Wilsonovo nádraží (dnes Hlavní).

Tam si vyhlédla z kapely nejserióznějšího člověka a toho požádala, aby na dceru dohlédl. „Jan Václavík mě hlídal tak, že jsme se za rok brali,“ směje se při vzpomínce. „Mamince všichni připadali jako bigbíťáci, jen on měl tesilové kalhoty a krátký sestřih,“ vysvětlila její výběr. Působil o deset let starší, i když mu bylo o rok víc než její dceři.

„V Innsbrucku jsem ho začala předělávat, namalovala jsem mu kníra, předělala mu účes. Nešlo o lásku na první pohled, zamilovanost, spíš obdiv, jak krásně hraje na saxofon, klarinet, flétnu, byl výborný muzikant. A to dělá s holkami divy,“ vzpomínala dál.

S vynikajícím hudebníkem, vedoucím a kapelníkem skupiny Golem měla jediného syna Honzu (48). Kdyby její manžel (†75) na jaře roku 2019 nezemřel, byli by spolu 50 roků. „Byl vážně nemocný, trpěl těžkou cukrovkou. Museli mu uříznout prsty na nohou, já mu to ošetřovala,“ svěřila Super.cz Kahovcová. Ta se do poslední chvíle o muže starala.



Gottova vokalistka

Po návratu ze zahraničí a roční mateřské začala natáčet film Romance za korunu. Tehdy přišli za její kamarádkou, zpěvačkou Jarmilou Gerlovou, Karel Gott s Láďou Štaidlem, že od nich odchází Jana Kociánová a potřebují sopranistku, jestli by nastoupila. A protože Jarmila s Vlastou byly sezpívané, řekla jim, že půjde, pokud ona taky. Souhlasili.

A tak vzniklo vokální trio Jitka Zelenková, Kahovcová a Gerlová. Spolupracovali s kapelou senzačně, rychle se vše naučily, napsali jim hlasy pro trojhlas. „S Karlem jsme vystupovaly čtyři a půl roku, než to Jitka rozklofala. Jednou přišla na zkoušku místo nás Lída Nopová (75) a my s ním odjely ještě nějaké turné a pak byly odejity. A přitom jsem dodnes nedostala padáka,“ směje se tomu Vlasta.

„Najednou nám nikdo nedal ferman, nic nám neřekli. Jarmila měla vysoko do žlabu, neměla žádné prachy a maminka ji vyhazovala z pražského bytu. Chodila se zvukařem od Gotta a domluvili se, že zůstanou v Německu. Vzala syna, a když byli služebně s Pragokoncertem v Berlíně, tak tam zůstali.“

Malujte, řekl jí herec Kanyza

„Tehdy o mně estébáci prohlásili, že jsem si u Gotta nabalíkovala dost. Takže mě každou chvíli někdo z turné nebo koncertů vyškrtnul.“ Pak dostala nabídku od Ladislava Kubeše do dechovky Veselka. Jenže se na to necítila. „Měl psí oči a ukecal mě.“

Zpívala s Vendulou Práglovou a jihočeské písničky pojaly jinak, víc pohybově. „Já si k nim našla vztah, šily jsme si kostýmy. Bylo to prima, dvakrát jsme navštívili Ameriku. Pak ho zavřeli, že prodával do Německa trumpety.“

Mezitím už intenzivně malovala. Co za tím stálo? „Točili jsme něco na Kavčích horách, já čekala a čmárala si na ubrousek. Šel kolem herec Jan Kanyza, kouknul mi přes rameno a říkal: To je dobrý, co to je? Vy malujete? A já, že ne, jen si něco škrábu. Malovala jsem jeho obličej, přišel mi specifický.“

Miluje kytky a zátiší

„Kanyza mě hecoval, ať to zkusím. Poradil mi, co si mám pořídit, jaké barvy.“ Začala a vydržela celé noci, klidně do čtyř ráno. Koupila si tři tašky vyřazených prkének na maso a na ně malovala starou Prahu. Objevovala malostranské dvorečky, načrtla si je do notýsku a pak večer malovala na prkénka.

Ovlivnil ji Jakub Schikaneder. „Úžasný český malíř, který si uměl hrát se světlem a stínem.“ Kahovcovou oslovila firma, která vyvážela výtvarná díla na zahraniční veletrhy. Tak se její soubor šesti pražských zákoutí dostal na veletrh do Frankfurtu.

Prkénka měla zezadu háček, chtěla za ně 230 korun. „Tehdy tam hrál Honza Vančura a ten mi říkal, že se moje obrázky prodávají za 230 marek za kus! A mně zaplatili 230 korun.“ Začala dostávat nabídky na výstavy. Přestala malovat dvorečky, upozadila zdi. Dopředu dala stůl se džbánem, přednostňovala zátiší.

A tak se ze zpěvačky stala výtvarnice. Vlastně se vrátila k tomu, co vystudovala. Stejně jako v hudbě, kdy podědila vlohy po muzikálně nadaných rodičích, se v této oblasti projevily geny. Dědeček architekt taky maloval. ■