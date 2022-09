Můj táta bude král, tak si radši dejte bacha, řekl prý George spolužákům: Princ už dobře ví, že jednou usedne na trůn

princ George Foto: Stephen Lock / Polaris / Profimedia

Možná je mu teprve devět, ale už dobře ví, kdo je a do jaké rodiny se narodil. Princ George (9) si při „výměně názorů“ se spolužáky nedal nic líbit a ohnal se otcovým titulem, tvrdí ve své knize královská expertka Katie Nicholl.

„Můj táta bude král, tak si radši dejte bacha,“ řekl podle její knihy The New Royals George spolužákům, kteří ho provokovali. Dále tvrdí, že jsou děti prince a princezny z Walesu vedeny k tomu, aby rozuměly, co je monarchie, a chápaly své povinnosti.

Ovšem zatímco malý princ dobře chápe, že jednou bude sám králem, rodiče Kate a William se ho snaží nezatěžovat povinnostmi příliš brzy. Chtějí zkrátka, aby si užil dětství.

Podle knih Nicholl řekli Kate s Williamem Georgeovi, že bude král, někdy okolo jeho sedmých narozenin, aby pochopil, jaká ho čeká zodpovědnost. Do té doby ho měli držet v blažené nevědomosti.

William údajně sám nebyl spokojený s tím, jak se o svém osudu dozvěděl, a tak pro něj bylo důležité si se synem sednout a pohovořit tváří v tvář. Možná se jednou příběh o tom, jak se dozvěděl, že bude králem Británie, dozvíme od samotného George. A klidně by mohl přihodit i historku ze školy. ■