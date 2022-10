Ani půl roku dřiny ve StarDance jí takhle nevypracovalo tělo! Bývalá tenisová šampionka prozradila recept

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

"Trénovala jsem hodně. Ale musela jsem najít balanc, abych se nezranila. Navíc i najít čas, nemám v Praze babičky, dědečky, pomáhaly mi kamarádky které mi hlídaly. Bylo to hezký, ale jsem ráda, že to skončilo turnajem," řekla Super.cz Andrea.

Příprava prý byla hodně náročná. Dokonce tak, že proti tomu bylo prý StarDance brnkačkou. "Osm týdnů tréninků mi postavu vyrýsovalo asi jako půl roku ve StarDance. Že je tenis náročnější než tanec jsem si znovu potvrdila. Pro tělo to byl velký zápřah," přiznala dnes již bývalá tenistka.

A to ještě netušila, jak pro ni fyzicky budou náročné samotné zápasy. "Bylo to hustý. První zápas otestoval, že svaly nevydrží co dřív. Začal mě hrozně bolet prsní sval a druhý zápas jsem hrála už mírně indisponována. V hlavě jsem si nenastavila to, že to nemusím jen odehrát, ale ještě to musím přežít," směje se.

Nyní se věnuje komentování televizních přenosů, chystá se na dovolenou. "Dávám si pohov od stresů, plavky se neblíží, aktuálně bych si hlavně přála, abychom byli všichni zdraví. Aby už nebyly opatření, abychom i zimu prožili jakž takž v pohodě," dodala Hlaváčková. ■