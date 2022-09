Alice Bendová rozprodává byty v Čechách: Donutila ji k tomu finanční situace

Alice Bendová Super.cz

"Jeden byt je prodaný, další dva čekají. Jeden má už rezervaci a byt v Mostě je stále volný. Je to z důvodu, že chci nainvestovat na Kanárech do něčeho většího. Jinak bych se toho nezbavovala," řekla Super.cz Alice.

Právě nemovitosti ji poslední rok hodně zaměstnávají. Rozhodla se také zrekonstruovat dům, kde s partnerem Michalem, jejími dětmi a pěti psy žije.

"Máme krásnou novou kuchyň, také venkovní kuchyň je kompletně hotová, pergolu máme novou a už máme i světla, asi po deseti letech pořádně svítíme venku. Okolo baráku konečně jdeme a nešlapame do exkrementů, máme pět psů," směje se Alice.

Kvůli ekonomické situaci ji rekonstrukce vychází výrazně dráž než předpokládala. "Dobu si nevyberete. My nevěděli, že začne válka. Pět let si říkáme, že bychom měli rekonstruovat. A už se to udělat muselo," krčí rameny.

Pořádná investice jí nyní teprve čeká. "Teď chceme nainvestovat do fotovoltéky, baterie a tepelného čerpadla. Pod milion to nestojí. Není to ale investice na rok nebo dva, ale na celý život. A dům, kde bydlíme, prodávat neplánujeme. Já jsem zimomřivá. Když je mi zima, jsem neproduktivní. Takže já si prostě chci zatopit," dodala Bendová. ■