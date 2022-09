Projekty mu zkrachovaly: Umělci, kterým dlužil peníze, se vyjádřili k odchodu producenta Jiřího Jurtina (✝46)

Jiří Jurtin Foto: CNC_Pavel Machan / CNC / Profimedia

Ty se táhly již od dob, kdy se pustil do produkování muzikálů. Řadě českých herců dlužil za odehraná představení peníze. Mezi nimi byla i zpěvačka Michaela Nosková (39), která i navzdory finančním problémům měla s producentem dobré vztahy. „My jsme s Jiřím vycházeli dobře a zrovna já patřím mezi ty, kterým zaplatil, ač to nebylo příjemné a musela jsem to chvíli řešit. Je ale fakt, že se mi snažil peníze zaplatit, a tak také udělal. Dostala jsem zaplaceno za Mamma Miu, kde ten průšvih nebyl ještě tak obřích rozměrů. Horší to pak začalo být v nadcházejících projektech, na kterých jsem se už nepodílela právě z obavy o finance. Vše, co mi dlužil, vyrovnal a přes malé problémy jsme vycházeli dobře,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

Za roli v muzikálu mu vděčí zpěvák Peter Pecha (33), který za hlavní postavu Rockyho získal také českou Thálii. I ten s producentem řešil finanční potíže. „Byl to jeden z lidi, kterému vděčím za to, že jsem mohl být Rocky. Nikdy nezapomenu, s jakým nadšením na to představení chodil a jak ho měl rád. I když jsme měli mezi sebou nedořešené věci, nikdy jsem se na něj nedokázal zlobit. Vnímal jsem ho jako člověka, který chtěl dělat velké věci, jen bohužel, ne vždycky to dokázal důkladně propočítat,“ svěřil se Super.cz Peter Pecha.

V jednom z posledních muzikálových projektů, představení Tři oříšky pro Popelku, které kvůli financím skončilo ze dne na den, hrál také zpěvák Milan Peroutka (32). „Omlouvám se, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Je pravda, že jsem svého času přemýšlel, jaké může mít takový člověk svědomí. Evidentně nějaké měl. Škoda každého předčasně ukončeného života. Projektů v Kongresovém centru ale nelituji. Ať žijí duchové byl můj první muzikál s krásnými písněmi pana Svěráka a ve Třech oříšcích jsem si splnil sen pohádky a prince. Naštěstí jsem na nich nebyl existenčně závislý, ale bylo mi moc líto kolegů, kteří pak ani neměli z čeho zaplatit nájem, totální bezmoc, smlouva nesmlouva. A že jsme měli smlouvy pořádné. Tohle by zkrátka mělo být legislativně ošetřeno,“ dodal zpěvák. ■