Tyhle fotky dělí 36 let! Podívejte, jak Naomi Campbell vypadala na své první přehlídce a jak na mole boduje i dnes

Naomi Campbell Foto: Anthea Simms / Camerapress / Profimedia

V šestatřiceti je už spousta krásek v ‚modelingovém důchodu‘, to ale rozhodně neplatí u Naomi Campbell (52). Ta totiž přesně tak dlouho brázdí přehlídková mola a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by s tím hodlala přestat.

Naomi je momentálně hvězdou londýnského týdne módy a mezi kráskami o více než dekádu mladšími jako Bella Hadid, Jourdan Dunn nebo Winnie Harlow ani trochu nezaostává. Naposledy zazářila na módní show značky Burberry a její kolekce na jaro a léto 2023.

Na mole se přitom Naomi začala objevovat už v patnácti letech, ale tehdy byste zřejmě ještě ikonu mezi modelkami nepoznali. Její kariéra však rychle stoupala a už o pět let později oslnila i krále popu Michaela Jacksona natolik, že si ji vybral do svého klipu In The Closet. V něm Naomi v krátkém topu a ještě kratší sukénce předvedla v plné parádě své neskutečné tělo. Erotické dusno se mezi nimi dalo krájet…

Dnes je jedna z nejslavnějších a nejvytíženějších modelek všech dob maminkou, kterou se poprvé stala ve svých padesáti letech. Má téměř dvouletou dcerku, kterou jí odnosila náhradní matka, a jak sama říká, stát se maminkou byla ta nejlepší věc, kterou kdy udělala… ■