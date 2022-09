Skandál moderátorských hvězd ve frontě na rozloučení s královnou? Britové zuří a sepisují petici: Vyhoďte je!

Holly Willoughby a Phillip Schofield čelí už několik dní divácké kritice. Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz

Už víc než 75 tisíc lidí podepsalo petici za vyhazov donedávna mimořádně populární moderátorské dvojice Holly Willoughby a Phillipa Schofielda. Ti jsou stálicemi divácky oblíbeného pořadu This Morning na stanici ITV.

Willoughby a Schofielda lidé obviňují z toho, že zatímco statisíce ostatních stály mnohahodinové fronty, aby se mohly poklonit ostatkům královny Alžběty II., dvě televizní tváře prý předbíhaly a lidé už jedenáctým dnem podepisují petici za jejich vyhození z televize.

Podle kritiků moderátoři využili svého privilegovaného postavení a pozice v médiích i ve společnosti, zatímco jiní lidé čekali i 24 hodin. Proto kritici žádají jejich vyhazov a také omluvu.

Ta zatím nepřišla ani od jednoho z moderátorů, přestože prý vzteku diváků rozumějí. Brání se ale tím, že na místě byli pracovně, aby lidem, kteří do londýnské Westminster Hall nemohli dorazit, zprostředkovali dění. „Jako další stovky akreditovaných novinářů z celého světa jsme dostali oficiální povolení ke vstupu do síně. To bylo striktně určené pro potřeby zpravodajství pro miliony lidí, kteří se nemohli dostavit osobně,“ uvedla moderátorka.

„Pravidla byla, že se urychleně přesuneme do rohu na vyhrazené místo. Ostatní, na rozdíl od nás, mohli jít po koberci kolem rakve a měli čas se zastavit. Žádný z novinářů nezabíral místo ve frontě ani neprošel kolem královny. Respektovali jsme veškerá pravidla, přestože to mohlo vypadat jinak. Proto chápeme reakci veřejnosti, ale věřte, že jsme nikoho nepředběhli,“ dodala moderátorka.

Také tvůrci pořadu This Morning se moderátorského dua zastali s tím, že na místě skutečně byli pracovně, neměli žádné VIP výhody ani nikoho nepředbíhali. ■