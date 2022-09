Bořek Slezáček popsal líbačku s hvězdou Spice Girls. Proč vzal nohy na ramena?

Bořek Slezáček FTV Prima

Jedna ze zpěvaček Bořka krmila gumovými medvídky a slavná Mel B (47) dopřála Bořkovi peprnější zážitek, který ovšem nedopadl tak, jak byste čekali. "S Mel B jsem se krátce líbal. Bylo by to hezké, kdyby k tomu následovala bohatýrská historka, ale nenásleduje," prozradil Bořek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Od sebevědomého herce byste rozhodně nečekali, že by mohl vzít nohy na ramena, ovšem přesně tak to bylo! "Já jsem pak víceméně utekl," překvapil všechny včetně sebe herec, jelikož Mel B byla v jeho očích téměř bohyně. "Líbilo se mi na ní úplně všechno, ale vysrabil jsem. Prostě to nějak nedopadlo, už si to moc nepamatuju," přiznal Bořek. ■