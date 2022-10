Popularita, narození syna a teď i nový džob: Vítězi MasterChefa se život obrátil vzhůru nohama

Roman Staša Super.cz

Jsou to dva roky, co se Roman Staša stal vítězem kulinářské show MasterChef. Televizní diváci ho mohou pravidelně vídat ve Snídani s Novou, kde vaří v přítomnosti televizních kamer. Na ty si bude nově zvykat čím dál víc, spolu s reportérkou TV Nova Rebeccou Diatilovou bude moderovat Víkendovou Snídani.

„Moc se na to těším a jsem strašně rád, že u toho mohu být. Je to pro mě velká čest a pocta tady vůbec být a doufám, že to zvládneme,“ svěřil se Super.cz Roman Staša, který je za novou příležitost rád. „Nevěřil jsem tomu, že tady stojím, trochu se mi promítnul ten můj život, za dva roky, co se vše událo, a je to neuvěřitelné,“ prozradil nám vítěz soutěže MasterChef, který také chodí na kurzy a učí se správně mluvit před kamerou.

„Nikdy jsem to neabsolvoval, poslední kurz mluvení byl asi v devatenácti, kdy jsem chodil na logopedii, ten posun je obrovský. MasterChef je o tom, že říkáte, co vás napadne. Snídaně je řízená spíš časem než tím, co bych měl říkat, a tohle je úplně nová disciplína, na kterou se připravuji,“ prozradil Staša, který se stal v loňském roce tatínkem a má syna Samuela.

Na brzké ranní vstávání je tak zvyklý. „Jsem hodně vytrénovaný, ale nevadí mi to. I když jsem toho moc nenaspal, tak jsem se sem těšil. Snídaně je tak obrovský zásah do mého života, na nic jiného než na vaření a Snídani doma nemyslím. Před pár dny mi vyšla kuchařka, teď dlouho nic psát nebudu,“ dodal Roman Staša. ■