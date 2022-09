To bude pořádný mejdan: Kvůli narozeninovému koncertu se Pavel Vítek omluvil i z Fantoma opery

Pavel Vítek Super.cz

Po letní pauze se zpěvák Pavel Vítek (59) vrátil do role ředitele divadla v legendárním muzikálu Fantom opery. Na jeviště se těšil, i když v létě na open airech odehrál desítky představení Noci na Karlštejně a také koncertů se seskupením 4 Tenoři.

"Trochu jsem se bál kostýmů, ale to jsem ani nemusel. Kalhoty jsou mi naopak volné. Možná budu muset přidat kšandy," smál se Vítek, když jsme se potkali na muzikálové zkoušce. "Ale vážně, roli ve Fantomovi mám velice rád, je to nádherná hudba a také je úžasný pocit stát se na jevišti vlastníkem divadla. V reálu bych tedy do toho nešel, zvlášť v dnešní složité době. Ale věřím, že Fantom opery je prověřený titul, který lidi přitáhne," míní.

Pavla čeká tento pátek jeho vlastní velkolepá událost. V pražské Lucerně má koncert ke svým 60. narozeninám. Následující sobotu si pro jistotu vzal z Fantoma opery volno. "Po mém jubilejním koncertě sice nebude žádá velká oslava, ale stejně toho budu mít plné kecky. Hlavně chci, aby se publikum cítilo skvěle, a já jim poděkuji za to, že se mnou strávilo celé ty dekády," uzavřel. ■