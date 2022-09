Je maminkou tří dětí a postavu má jako dvacítka! Češka, která radí s výživou britské královské rodině, má recept i pro vás

Gabriela Peacock Super.cz

Jaký je její recept? "Genetika je 20 procent toho, jak člověk vypadá. Je důležité mít jídelníček v balancu. Držím přerušovaný půst, ale nedělám to každý den. Praktikuji ho třeba tři čtyři dny v týdnu a o víkendu jím všechno. To je pro mě ten balanc," řekla Super.cz Gabriela, která dorazila do Prahy, aby pokřtila svoji knižní prvotinu Úžasnější za 2 týdny, která je již bestsellerem v Anglii.

Jaký je její recept na to vypadat skvěle za tak krátkou dobu? "Dělat přerušovaný růst, v mé knize jsou dva druhy, každý si vybere ten, který bude vyhovovat jeho životnímu stylu. Jíme strašně celý den, od rána do večera a pro to tělo je zdravější, když jí v menším časovém úseku. A jíst zdravěji je důležité. A také brát doplňky výživy, ty jsou pro mě koncentrovaná biochemie. Moji pacienti nemají čas se soustředit jen na jídlo. Doplňky fungují také výborně," dodala Peacock.

Gabriela se v Čechách zdržela pět dní, a pak frnkla se do Anglie za manželem a dětmi. Do Čech se snaží ale vracet několikrát ročně. "Snažím se jezdit, jak to jen jde. Ale mám práci, tři děti, už je to všechno komplikovanější," vysvětluje.

Jak jsou na tom její děti s češtinou? "Na děti mluvím česky, dcera píše a mluví skvěle, úžasně, malá dvojčata se mnou stále bojují. Já na ně mluvím česky, oni mi odpovídají anglicky. Ale rozumí úplně všemu," dodala Peacock. ■