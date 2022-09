Po porodu už je jako laňka: Topmodelka Zuzana Stráská ale kvůli těhotenství přišla o korunu své krásy

Zuzana Stráská Super.cz

"Pokud jde o kila, jsou všechna pryč. Nevážila jsem se, ale poznám to podle kalhot. Ale já ani moc nepřibrala. Když to člověk míň řeší, podle mě ani nepřicházejí. Ale řešili jsme padání vlasů. Zatím to nechávám být, protože ještě kojím, tak se bojím brát jakékoli kolagenové přípravky. Každému jsou ty problémy vidět jinde a já to vidím ve vlasech," svěřila Super.cz.

Zuzana už se opět vrátila k modelingu, i když kvůli dětem jen v omezené míře. "Miminko i Emma mě teď potřebují, navíc Emma nastoupila do nové školky. Je to náročné," připustila. Pouze doma ale s dětmi nesedí. "Hodně cestujeme, Max je odmalinka zvyklý na auto, už jsme i letěli na dovolenou," vyprávěla Stráská. ■