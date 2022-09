Linda Rybová se chlubí dcerami. Jsou nejen krásné po mamince, ale také velmi talentované

Linda Rybová Super.cz

"Během korony Róza s Pepinkou a jejich kamarádkou Sofinkou, dcerou Ivany Jirešové (46), dohodly, že napíší divadelní hru. Nám to neřekly, nic jsme o tom nevěděli, dokud ji v nějaké fázi nenechaly svázat a daly ji přečíst Janě Janěkové, která vede divadlo Verze spolu s manželem Igorem Chmelou. Teprve když řekla, že je to dobré, daly nám to přečíst," vyprávěla Super.cz Linda Rybová.

Z práce dcer je nadšená. "Ta hra je opravdu dobrá, je to generační záležitost, což je opravdu vzácné. Hraje tam pět lidí kolem sedmnácti let a jen jedna postava psycholožky, kterou bude hrát Petra Špalková. Cením si toho, protože si to dělají všechno samy. Hudbu, kostýmy, scénu i režii. Je to věc čistě takhle mladých lidí," popsala oblíbená herečka, která je s kolegy právě z divadla Verze podporuje produkčně, takže by se mělo hrát v Divadle v Celetné, kde Verze pravidelně hostuje.

"Josefína tam bude tančit. Studuje tanec a je šikovná na choreografii. Róza režíruje, dělá hudbu a vizuální věci. Hrát tam bude Sofie, která to s nimi napsala. Hrát budou i Prokop Zach a Max Dolanský," doplnila Linda další jména dětí známých tváří, synů Romana Zacha (49) a Lenky Vlasákové (50) s Janem Dolanským (44).

Rybová prý s dětmi nikdy žádné herecké plány neměla. "Nikdy jsem je nechtěla tahat na žádné natáčení a někam je protlačovat. Říkala jsem si, že si tu cestu najdou samy. Ony si ji takhle vybraly a já jsem ráda, že jsou šťastné a dělají, co je baví," svěřila Rybová. ■