Vítěz Česko Slovenské SuperStar se podruhé oženil: Lukáš Adamec řekl „ano“ překrásné zrzce

Lukáš Adamec Michaela Feuereislová

Nevěsta vypadala v bílých šatech a s věnečkem ve vlasech nádherně. Dvojice prožila svůj osudový den v hotelu ve Staré Lesné.

V roce 2018 zpěvák přiznal krach svého prvního manželství s Miriam, se kterou společně vychovávají dvě děti – syna Tea a dceru Leu.

„Když porovnám svůj život před narozením dětí a po něm, tak je to velká změna. Jsem si vědom, že mám za děti zodpovědnost, proto pracuji, kolik mohu. Měl jsem velký strach, jak to bude, jak to finančně zvládnu, ale to asi zná mnoho rodičů,“ řekl v rozhovoru pro Nový Čas Adamec, který o rozpadu manželství nechtěl moc mluvit.

Jedním z důvodů je ale i jeho velká časová vytíženost. „Určitě i to bude jeden z důvodů, kterých je však mnohem více,“ dodal zpěvák s tím, že dál se v rozvodu nechce pitvat. ■