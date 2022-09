Úspěšná paralympionička s dwarfismem odrovnala porotu v taneční soutěži: Přesto si trollové nedají pokoj

Ellie Simmonds s tanečníkem Nikitou Kuzminem Foto: Ray Burmiston/BBC / PA Images / Profimedia

Ellie tančila s partnerem Nikitou Kuzminem cha-chu, a i když se bála, že nedostane žádné body, vysloužila si jich od poroty nakonec 26. Radost ovšem nadané sportovkyni, která se narodila s achondroplázií, zkazili internetoví trollové.

„Už si na mě smlsli. Někteří lidé na sociálních sítích se divili, jak bude moct trpaslice tančit. Je to smutné a dostane vás to,“ přiznala pro deník The Sun.

Ta s účastí v soutěži pochopitelně váhala. Pochyby měla hlavně kvůli výškovému rozdílu s tanečním partnerem Nikitou. Její přítel, který rovněž trpí dwarfismem, ji ale přesvědčil, ať do toho jde. Stala se tak první účastnicí s dwarfismem v historii soutěže.

„Když můžu já, ostatní uvidí, že můžou taky,“ doplnila, co je pro ni hnacím motorem.

Ellie se zapsala do historie Británie už v roce 2008, kdy se jako nejmladší paralympionička v historii účastnila olympiády v Pekingu. Odnesla si odtamtud tehdy dvě zlata.

Taneční soutěž je pro ni ale zcela jinou výzvou. A to nejen pro ni, ale i pro jejího parťáka Nikitu. Ten ji ale ujistil, že do toho chce jít a tančit s ní. Choreografie si pochopitelně musí trochu přizpůsobit a pro Ellie to obnáší spoustu nového.

Poprvé například obula podpatky. „Dnes jsem je měla na nohou, když jsem si ráno čistila v koupelně zuby, obvykle je vůbec nenosím,“ přiznala Daily Mailu před zahájením soutěže.

Jak se ale můžete přesvědčit v ukázce níže, výškového rozdílu s tanečním partnerem se Ellie vůbec nemusela obávat. S Nikitou totiž ovládli parket a totálně váleli.