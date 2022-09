Na tuhle krásku se můžete těšit ve Víkendové Snídani: Moderátorskou dvojici bude tvořit s vítězem MasterChefa

Rebecca Diatilová Super.cz

Půvabnou mladou reportérku znají diváci televize Nova z pořadu Život ve hvězdách a působí také v rámci zpravodajství. Uvádění Snídaně pro ni bude nová zkušenost. „Bude to něco nového. Jsem zvyklá na reportérskou práci, na moderování v rámci zpravodajství. Tohle bude volnočasové, lifestylové a bude to přímý přenos až čtyři hodiny, takže to bude výzva,“ svěřila se Super.cz nová moderátorka Snídaně.

Dvojici bude tvořit s Romanem Stašou, kterého si nemůže vynachválit. „Roman je kuchař, ale překvapilo mě, jak rychle jsme si sedli a jak mu to jde. Roman je dobrý a jde mu to a práce s ním byla zatím super,“ prozradila nám Rebecca, která je mimo jiné ráda, že ji nečeká tak brzké vstávání jako pro moderování ranní relace během pracovního týdne. „Myslím, že bude Víkendová Snídaně startovat kolem osmé a vstávání bude kolem půl šesté a to bude v pohodě,“ dodala moderátorka. ■