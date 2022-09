Nevěděla, jak dál: Partnerka Cristiana Ronalda poprvé promluvila o bolestivé ztrátě syna, který zemřel při porodu

Georgina Rodriguez Foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Měla to být radostná událost v jejich životech. Narození dvojčat Cristiana Ronalda (37) a Georginy Rodriguez (28) letos v dubnu však provázela tragédie, jedno z miminek, chlapec, zemřelo.

V nové sérii svého dokumentu Jmenuji se Georgina, který Netflix aktuálně připravuje, modelka poprvé o bolestivé ztrátě děťátka promluvila.

„Život mi toho nadělil tolik v tak krátké době. Zažila jsem nejkrásnější, a zároveň nejhorší momenty v životě,“ popsala poslední rok v ukázce k nové sérii Georgina.

„Vyrvali mi kus srdce a nedokázala jsem přijít na to, jak žít dál. Ale odpověď byla blíž, než jsem si myslela. Stačilo se podívat do očí mých dětí a věděla jsem, že jedinou cestou, jak to překonat, je zůstat pohromadě,“ popsala, jak se se smrtí synka vypořádala.

Pro hvězdný pár to bylo velmi náročné období. Na jednu stranu se chtěli radovat ze zdravé dcerky, na druhou truchlili pro syna. Holčičku jménem Bella Esmeralda označila Rodriguez za malé požehnání.

Hvězdný pár má spolu ještě dceru Alanu (4), vychovávají spolu ale i dvojčata Evu a Matea (4) a Cristiana juniora (12), které fotbalistovi porodily náhradní matky. Všechny děti ovšem Georgině říkají mami a ona o nich také hovoří jako o svých. ■