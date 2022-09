Role sériového vraha, jehož krutost neměla obdoby, se mu vyplatila: Nejlepší herec naší generace, chválí ho fanoušci

Evan Peters jako sériový vrah Jeffrey Dahmer Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

S rolí maniaka, jenž v letech 1978-1991 zabil 17 mužů, si poradil tak skvěle, že ho fanoušci označují dokonce za nejtalentovanějšího herce naší doby. A že neměl vůbec lehkou úlohu.

Seriál je tak temný, že si většina diváků musela dopřávat pauzy nejen mezi epizodami, ale i v jejich průběhu. Peters sice proslul rolemi, které vyžadují velkou přípravu, a rozhodně se jich nezalekne, ale tohle byl oříšek i pro něj.

„Děsily mě ty věci, které Dahmer udělal. Když jsem se do toho ponořil, abych ho mohl ztvárnit, došlo mi, že to bude jedna z nejtěžších věcí, jaké jsem v životě dělal, protože jsem chtěl, aby to bylo autentické,“ přiznal herec v rozhovoru pro Netflix.

„Ale aby se mi to podařilo, musel jsem se ponořit do hodně temných míst a dlouho v nich zůstat,“ přiznal.

Oporou mu byl natáčecí tým, který ho při jeho cestě navigoval. „Byla to opravdu síla ztvárnit někoho, kdo na povrch působil normálně, ale skrýval tak šokující tajemství. Je až neskutečné, že k takovým věcem došlo. Přišlo mi důležité, z respektu k obětem a jejich rodinám, zachytit příběh autenticky,“ dodal k nejtěžšímu projektu své kariéry.

Evan proslul především díky seriálu American Horror Story, v němž ztvárnil hned několik neméně náročných postav. Žádná role ale zjevně nebyla tak děsivá jako Jeffrey Dahmer.

Kanibalovi z Milwaukee totiž nestačilo jen zabíjet. Své oběti po smrti sexuálně zneužíval, rozřezal a části jejich těl si schovával, některé pak jedl. Své zločiny fotografoval, fotil i těla obětí v různých fázích rozkladu.

Přestože se z jeho domu linul odporný zápach, na který si sousedé stěžovali, Dahmer je ujišťoval, že jde o nefunkční lednici, v níž skladuje maso. Přestože měl v průběhu let na kontě pár obtěžování nezletilých, na jeho zločiny dlouho nikdo nepřišel a v poutech skončil až v roce 1991, kdy se jedné z jeho obětí podařilo prchnout a zalarmovat policii. Ta pak v jeho bytě narazila na zmíněné fotografie a později i ostatky 11 obětí.

Celkem se přiznal k 17 vraždám mladých mužů a soud mu udělil několik doživotních trestů. Ve vězení ale dlouho nepobyl, v roce 1994 ho spoluvězeň ubil kovovou tyčí. ■