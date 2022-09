Proflákla skandál ženatého zpěváka, jehož žena čeká miminko, a už je z ní celebrita! Co na ni říkáte?

Sumner Stroh Foto: PhotosByDutch / SplashNews.com / Splash / Profimedia

I špatná reklama je reklama, říká se. A o mladinké modelce a influencerce Sumner Stroh (23) to platí dvojnásob. Poté, co před několika dny na sociální síti sdílela video, v němž se rozpovídala o svém údajném románku se ženatým zpěvákem Adamem Levinem (43), se z ní stala celebrita, které jsou v patách paparazzi na každém kroku.

Zatímco v sobotu v noci ji zastihli před nočním klubem Delilah v Los Angeles v minišatech a zelených kovbojských kozačkách, o den později ji v ultra krátkých šortkách zachytili před ‚restaurací hvězd‘ Craig’s, kam si zašla na večeři.

Sumner převážně za velkou louží odstartovala pořádnou bulvární senzaci, když se svěřila nejen s tím, že ještě loni měla mít poměr s frontmanem kapely Maroon 5. Neostýchala se totiž zveřejnit ani jejich údajnou soukromou konverzaci. Na oba se posléze sesypala hromada kritiky, a to i z řad celebrit.

Zatímco podle Levina, který aktuálně čeká třetí dítě s manželkou Behati Prinsloo, u lechtivých zpráv skončilo, Sumner tvrdí, že měli poměr. S pravdou šla prý ven poté, co se s tím svěřila i někomu, kdo ji začal vydírat, že informaci vypustí do světa. Raději to tak udělala sama… ■