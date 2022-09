Vítězka světové soutěže krásy zcela naostro! V bílých průhledných šatech bylo vidět téměř vše

Karolína Kokešová Super.cz

"Tento model je svatební. Neřekla bych, že je až tak odvážný. Ano, bradavky jsou vidět, ale rozhodně mě to neuráží," řekla Super.cz Kokešová, která také poprvé v životě nasadila zrzavou paruku, ve které připomínala Ivánka z Mrazíka.

"Nemám žádnou zkušenost s tím být zrzavá. Tohle není úplně pro mě. Ivánka z Mrazíka maximálně takhle na přehlídce," usmívá se.

S partnerem Davidem žije už více než pět let. Svatbě by se Karolína nebránila. "Partner byl na přehlídce v publiku, také maminka byla. Na svatbu se cítím, jsme spolu pět let, ničemu se nebráním, uvidíme," dodala Kokešová. ■