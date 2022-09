Maminka Osmanyho Laffity přiletěla z Kuby do Čech. Tají před ní nejděsivější trauma z dětství. V pěti letech ho znásilnili

Osmany Laffita Super.cz

Módní návrhář Osmany Laffita (56) ukázal svoji pětaosmdesátiletou maminku. Ta přiletěla z Kuby, aby byla přítomna velkolepé módní show svého syna. Kvůli covidové situaci nebyla v Čechách několik let.

"Kvůli covidu tady nebyla tři roky. Udělala mi obrovskou radost, že přijela, ale byl jsem hodně nervózní. Je jí 85 let, cestovala daleko, nebyl to ani přímý let, musela přes Paříž," prozradil Super.cz Osmany.

Návrhář nedávno vydal svoji autobiografii, kde přiznal řadu velmi intimních věcí ze svého soukromí. Jednou z nich je to, že byl v dětství znásilněn. Jeho maminka o tom dodnes nemá ani tušení.

"Četl jsem jí tu knížku, ale ne všechno z ní. Jsou věci, které vůbec nevěděla. Už je stará, nechci ji trápit. Že jsem jako dítě byl znásilněný, netuší, neví to. To by pro ni byl obrovský šok," přiznal Osmany.

Prozradil také, že jeho maminka zbožňuje jeho manžela Guye. "Když jsem žil na Kubě, byla homosexualita trestná, bylo za to pět let vězení. Teď už to tam je otevřené téma," prozradil Osmany.

"Když se to poprvé maminka dozvěděla, zarazilo ji to. Ale Guye miluje, až někdy žárlím. Stále mi říká, že ho mám poslouchat, respektovat ho. Ví, že jsme manželé," dodal návrhář. ■