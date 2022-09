Pro všechny na mateřské: Tereza Ramba popsala, jak vypadá její domácnost!

Tereza Ramba Super.cz

"Chtěla bych hlavně všem maminkám, které si myslí, že to skvěle zvládám, říct, že mám všude kopy prádla, špinavého i čistého, neroztříděného. Jídlo se mi pálí, prádlo mi v pračce zůstává dva dny a pak je plesnivé a musím ho prát znovu na devadesát a srazí se mi to a pak mám trička nad pupík," vyprávěla Super.cz.

"Takže jsem měla takový rok volna, jen jsem si odskočila na natáčení, kdy jsem čtrnáct dní točila s Michalem Samirem film, který se jmenuje Buď chlap. On sice říká, že je to komedie o lásce, ale je to tak trochu horské drama z Tater," prozradila Tereza, která nám ve videu popsala i to, že z natáčení vznikly i nezveřejnitelné fotografie, kde je Prachař v pleťové masce.

A to už byl vhodný oslí můstek k tomu, abychom se dostali k fotografické knize Amerikánka, jíž šla Tereza spolu s kolegyní Eliškou Křenkovou za kmotru.

Autorem snímků, které prý měly možná raději skončit v peřiňáku, je Tomki Němec. "Umí vystihnout hranici šílenství, má rád tvrdou realitu, žádné make-upy, nic. Jsem strašně ráda, že jsem toho součástí," svěřila Ramba s tím, že právě tenhle fotograf nafotil i největší perly z jejího soukromí.

V režii Viktora Tauše letos odstartovalo také natáčení filmové Amerikánky. V té se mj. představí Pavla Beretová, Klára Melíšková nebo David Novotný. ■