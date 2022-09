Přítel Gábiny Soukalové popsal noc, kdy se jeho partnerka ztratila v mrazu v horách: Nikdy jsem nebyl víc na dně, říká

Miloš Kadeřábek popsal noc hrůzy. Michaela Feuereislová

Ten na ni bezmocně čekal v italském Livignu. "Tyjo, je to opravdu nepopsatelný pocit, nikdy jsem si asi nesáhl na větší dno než ten večer, co se to celý odehrávalo. A jediný, co se mi honilo hlavou bylo to, že jsem se jí snažil posílat nějak energii a věřil jsem, že to dá, že je to velká bojovnice, a že to zvládne,“ rozpovídal se pro pořad ShowTime na Prima CNN News.

"Ale ten pocit, když jsem měl ještě na starost hlídání, měl jsem dcerku s sebou celou dobu, takže to bylo dost náročný vlastně komunikovat s policií, horskou službou," popsal s tím, že situaci neulehčovala jazyková bariéra. Z italštiny zná jen hrubé základy a ani jeho angličtina není příliš silná.

Po probdělé noci a beze zpráv od Gabriely bohužel myslel i na nejhorší. "Přicházela myšlenka, že mohla někde upadnout, bouchnout se do hlavy a někde tam leží, ale rychle jsem se to snažil vytěsnit z hlavy, že to tak není, že je to bojovnice a dá to. I takový negativní myšlenky se vám honí hlavou, nikdy jsem se o nikoho tolik nebál jako o ni,“ přiznal.

Druhý den okolo poledne naštěstí obdržel ty nejlepší zprávy. Shledání partnerů bylo pak pochopitelně velmi emotivní. „Byl to pocit radosti, dojetí, slzy všechno, pocit štěstí, že se tohle povedlo. Já jsem brečel dojetím a byl jsem rád, že ji vidím prostě živou. Asi mi to taky ukázalo, jak moc tu holku miluju," vyznal se ze svých citů.

Na svou partnerku teď hledí s ještě větším respektem a vztah, který tak zažil pořádnou zkoušku, to posílilo. Teď vidím, že je daleko silnější, než jsem si myslel. Je to obdivuhodný z mého pohledu. A asi jsem si uvědomil, jak strašně důležitá součást v mém životě Gábi je, že si neumím představit moment bez ní. Prostě to je to největší uvědomění, že takový strach jsem nikdy nezažil a nikdy jsem nebyl na větším dně než předminulou noc," dodal Miloš. ■