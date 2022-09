Rozchod jí prospěl: Hvězda Fantoma opery zkrásněla. Takhle jí to sekne v nádherných kostýmech

Monika Sommerová Super.cz

Když jsme Moniku potkali na zkoušce před prvním představením po prázdninách, zdála se nám rozzářenější a mnohem půvabnější než dřív. Vysvětlovat jsme si to mohli buď novou láskou, nebo naopak rozchodem a začátkem nového života. Ukázalo se, že správně je druhá možnost. Monika už nerandí s učitelem, o kterém mluvila v předchozích rozhovorech.

"V červnu jsem ukončila vztah, teď nikoho nemám a strašně se těším na někoho, kdo do mého života přijde. Každopádně se hlavně učím mít ráda sama sebe," byla velice pozitivně naladěná Monika, která se samozřejmě těšila i na návrat do své životní role. Jak jí to sluší v kostýmech Christine, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■