Další nenávist v českém showbyznysu. Agáta Hanychová a Nela Slováková si nemohou přijít na jméno. Co se stalo?

Agáta Hanychová a Nela Slováková se do sebe pustily. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Tak tady to vypadá na pořádnou dívčí válku. Agáta Hanychová (37) a Nela Slováková (32) si nemohou přijít na jméno. Agáta o Nele tvrdí, že je lehká holka, ta se na oplátku vysmívá Agátě, že často střídá partnery.





"Směju se jí a počtu chlapů, který vystřídala. A přesto se do mě stále naváží. Řekla o mně, že jsem lehká holka. Přitom já měla dva vztahy pomalu po čtyřech letech, ona možná tak čtyři týdny vydrží s jedním. To mi už nedalo než se jí vysmát,“ řekla eXtra.cz Nela Slováková.

A to rozhodně Agátu nenechalo chladnou. Co na adresu Nely Slovákové prohlásila? "Pi*da. Vůbec se o ní nechci bavit. Tahle holka se do mě pustila a já vůbec nevím proč, asi o ní nikdo nepíše. Řekla, že jsem zlatokopka a lehká žena,“ reagovala ve svém živém vysílání na Instagramu těhotná Hanychová.

Ta chodí čtyři měsíce s Jaromírem Soukupem (53). Nedávno Super.cz přiznala, že je těhotná a s mediálním magnátem se těší na prvního společného potomka.

Kdo zná horkokrevnou Nelu a Agátu, která co na srdci to na jazyku, je mu jasné, že tahle dvojice na sobě nenechá nit suchou. Máme se jistě ještě na co těšit. ■