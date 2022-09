Kdo je žena, která stála 30 let po boku Alžběty II. a prý se do krve pohádala s Harrym? Střežila nejen její tajemství

Angela Kelly Foto: Mark Stewart/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

V Paláci začala pracovat v roce 1994 jako asistentka garderobiérky. V průběhu let si pečlivě vedla záznamy o královniných outfitech na nejrůznější příležitosti, a dokonce i špercích a doplňcích, které k nim vynášela. Pravděpodobně měla na starost i nachystat oblečení pro královninu poslední cestu.

Dámy k sobě měly velmi blízko a nebránily se vtípkům. Angela Její Veličenstvo jednou napálila při cestě po Austrálii v roce 2006. Královna jí vyprávěla o ledňácích, které je tam možné spatřit, ale ke smůle Kelly žádné neviděly. Garderobiérka tedy neváhala a pořídila ptáka plyšového. Nastražilo ho do klece před královnin pokoj a řekla jí, že pošel.

„Vypadala zděšeně. Přišla jsem k ní a když zjistila, že si z ní utahuji, řekla mi, že mám padáka,“ popsala ve své knize The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe. Královna ji samozřejmě nevyhodila a vtípku se obě zasmály.

Angela střežila také královninu pokladnici se šperky. Podle některých bývalých zaměstnanců došlo k nepříjemnému incidentu, když si princ Harry (38) před svatbou s Meghan Markle přišel zapůjčit tiáru pro svou nastávající, aby si ji mohla vyzkoušet u kadeřníka. Angela mu ji ale nemohla půjčit, protože to nedovoloval protokol. Podle svědků to Harryho rozzuřilo, a dokonce Kelly sprostě nadával. Usměrnit ho musela až sama královna.

„Zavolala si ho k sobě a bylo mu naznačeno, aby si uvědomil, kde je jeho místo. Choval se hrubě a královnu to nesmírně zklamalo,“ uvedl zdroj z Paláce s tím, že to Alžbětin vztah s vnukem nenávratně poznamenalo.

Ačkoliv se předchozích smutečních ceremonií neúčastnila, Angela Kelly samozřejmě nemohla chybět na královnině pohřbu ve Westminsterském opatství, kam se se svou milou přítelkyní přišla naposledy rozloučit. ■