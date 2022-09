Žena (56) porodí dítě svému synovi: Krásné, říká na to, že nosí pod srdcem vlastní vnouče

Nancy Hauck se synem Jeffem Foto: Courtesy Nancy Hauck / SWNS / SWNS / Profimedia

Poté, co zjistila, že její snacha nemůže mít další děti, rozhodla se Nancy Hauck (56) z Utahu, že svému synovi a jeho partnerce poslouží jako náhradní matka.

Nancy věděla, že by se její syn Jeff (32) rád stal znovu otcem, ale protože je jeho žena Cambria (30) bohužel po hysterektomii, nešlo to. A tak se nabídla, že jim děťátko odnosí, i když nejprve nevěřila, že to kvůli jejímu věku bude možné.

Ale bylo, embryo se uchytilo a v listopadu přivítá rodinka přírůstek. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu v 56 letech těhotná, ale je to krásné,“ komentuje svůj požehnaný stav Nancy.

Mladý pár měl odjakživa problémy s početím. Podstoupili několik kol umělého oplodnění, než se jim před 3 lety narodila dvojčata. Porod dalších dvojčat před 11 měsíci byl ale komplikovaný a Cambria po něm bohužel musela na hysterektomii. Přesto si přáli další děti, a protože měli ještě dvě zmrazená embrya, chtěli je využít.

„Těhotenství je podobné, jako když jsem čekala syna, ale mám trochu nevolnosti. Je to síla nosit synovi dceru,“ prozradila i pohlaví miminka Nancy, která je sama pětinásobnou maminkou. ■