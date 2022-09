Stížnosti, že jí neplatí, nadávky personálu a mnoho dalšího! Pobočníci z Paláce šokují svědectvím o Meghan s Harrym

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pobočníci z Paláce nenechali na vévodkyni ze Sussexu (41) nit suchou. V čerstvě vydané knize Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown tvrdí mimo jiné, že si Meghan stěžovala, že není placená za královská turné, svými stížnostmi a požadavky doháněla zaměstnance k slzám, a dokonce, že kývla na rozhovor Oprah Winfrey půl roku předtím, než se s Harrym (38) vzdali svých pozic v královské rodině.

A zpovídaní nešetřili detaily. Řeč došla například na období, kdy byla vévodkyně v roce 2018 na turné v Austrálii a nechápala, proč se musí zdravit s lidmi a třást jim rukou. „Nechápu, že mi za tohle neplatí,“ zaslechl ji údajně říkat jeden ze zaměstnanců.

Autor knihy Valentine Low popsal, že Meghan své zaměstnance často ponižovala a nadávala jim. „Hodně lidí to zlomilo. Především mnoho mladých dívek bylo úplně zničených,“ stojí v knize například.

Soukromá sekretářka páru Samantha Cohen to údajně odnášela pravidelně. „Sam vždycky říkala, že to bylo jako pracovat pro párek teenagerů. Nebylo s nimi možné vyjít. Byla z toho zoufalá. Konstantně se s Harrym kvůli Meghan hádala.

Harryho bývalý poradce, kterému měla Meghan půl roku před zasnoubením s princem říct, že „brzy bude jeho šéfkou“, označil vévodkyni za problematickou dámu. A když byl i princ William upozorněn, že kvůli ní odcházejí zaměstnanci a Harry s Meghan byli upozorněni, že mají mít úctu k personálu, bývalá hvězda Kravaťáků údajně odpověděla, „že není její povinností rozmazlovat lidi“.

Další incident vykresluje, jak Harry sprostě nadával královnině stylistce Angele Kelly, která mu odmítla zapůjčit tiáru z královské pokladnice, aby si ji Meghan mohla vyzkoušet u kadeřníka. Nedovoloval to totiž protokol a Harryho to rozzuřilo. Nakonec ho musela usadit sama královna Alžběta II.

„Bylo mu naznačeno, aby si uvědomil, kde je jeho místo. Byl absolutně hrubý,“ tvrdí zdroj.

Už v minulosti se proslýchalo, a to dávno předtím, než se s Harrym vzdali svých pozic v královské rodině a přesídlili do USA, že Meghan „šikanuje“ zaměstnance. Buckinghamský palác se nicméně snažil spekulacím zamezit, jak to jen šlo. Kniha plná údajných šokujících svědectví, kterou dostali k nahlédnutí redaktoři The Times, vychází 6. října. ■