Měsíc po podání žádosti o rozvod se rozmysleli: Sylvester Stallone (76) a jeho krásná manželka (54) se k sobě vrátili

Sylvester Stallone a Jennifer Flavin to spolu ještě zkusí. Foto: DVS/RockinExposures / Capital pictures / Profimedia

Sylvester Stallone (76) a Jennifer Flavin (54) se rozhodli, že to spolu přeci jenom ještě zkusí. Měsíc poté, co bývalá modelka podala žádost o rozvod, se pár doma sešel a vše si vyříkal, potvrdil hercův mluvčí Page Six.