Zpečetí návrat k manželovi přírůstkem do rodiny? Sexbomba Hanka Mašlíková má jasnou odpověď

Hana Reinders Mašlíková Super.cz

"Kdybyste se mě na to ptali před deseti lety, bylo by to jinak. I Andrease jsem měla poměrně pozdě a stát se ve čtyřiceti znovu mámou nehodlám. Zrovna i Andreásek říkal, že by si přál brášku. Na to mám jedinou odpověď. K tomu bude muset manžel najít novou maminku," stojí si za svým Hanka.

"Kdybychom s manželem začali dřív, místo toho, abychom se tak dlouho kamarádili, a nebylo mi pětatřicet už při prvním dítěti, tak bych nad tím ještě uvažovala. Ale takhle opravdu ne," uzavřela Hanka, které to na premiéře seklo v mini růžovém overálku, kterým do puntíku splnila zadaný dress code. ■