Sázky, která první otěhotní: V muzikálu o maminách část zpěvaček vlastní zkušenost s mateřstvím nemá

Kateřina Pechová Super.cz

"Děti nemám já, Iva Pazderková a Markéta Poulíčková. Tak uvidíme, jak to dopadne," krčila rameny a my jsme navrhli, že by se mohly s kolegyněmi vsadit. "Zajímavý nápad, že bychom přišly domů a s těmi partnery si řekly, že na to musíme vlítnout v rámci sázky. Zkusím to holkám navrhnout," smála se Katka.

Katka je vdaná za kolegu Petera Pechu (33). Brali už před třemi lety po devítiletém vztahu. "Určitě bych dítě jednou mít chtěla. Ale jsou věci mezi nebem a zemí, které neovlivníme. Jsme určitě pár, který by rodinu chtěl. Pokud to přijde, budeme za to moc rádi," uzavřela už vážně Pechová, která má za sebou vážné zdravotní problémy. Doufejme, že to její plány na mateřství neovlivní. ■