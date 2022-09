Lucie Bílá změnila šatník i na jevišti: Teď u ní vládnou odstíny růžové

Lucie Bílá Super.cz

Netradiční téma pro nový muzikál, který uvádí ve svém divadle, si vybrala zpěvačka Lucie Bílá (56). Muzikál Maminy pro čtyři herečky se točí kolem mateřství. " Hledala jsem něco, co nás potěší a pobaví lidi v téhle docela nelehké době. A týká se všech, protože rodičovství řeší každý ," řekla Super.cz.

"Je tam hodně humoru, a hlavně báječná hudba. Já si tak krásně zazpívám..." pochvalovala si po premiéře Lucka, která váhala, kterou ze čtyř rolí přidělí sama sobě, a nakonec se právě kvůli písním rozhodla pro postavu matky samoživitelky vychovávající tři děti. "Každý, kdo přijde, si tam najde svoje. Strach o děti, radost z dětí, starosti, které přinášejí," míní.

"Všichni mi to rozmlouvali, říkali, že v téhle době rekonstruovat divadlo, investovat do toho tolik financí a energie a plánovat představení, je šílené. Ale já jsem věděla, že to bude pecka," myslí si Bílá, která uvedla tento rok po obnovené premiéře Láska je láska už druhý kus.

Maminy jsou laděné i scénou a kostýmy do růžové, což u Lucky, která chodila roky jen v černé, není zvykem.

"Cítím se v tom dobře. Dokonce už některé věci i doma jsou růžové. Černá by se sem nehodila," smála se Bílá, která v našem videu hovořila i o synovi Filipovi včetně vzpomínek na jeho narození. "Být máma je nejvíc. A o tom vlastně to představení je," uzavřela. ■