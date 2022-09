Gabriela Soukalová popsala děsivou noc v mrazu: Přežít v horách jí pomohla skvělá fyzička, záchranáři nechápali

Dovolená v italských horách se Gábině Soukalové zdramatizovala. Foto: Archiv G. Soukalové

Někdejší profesionální biatlonistka a nynější moderátorka Gabriela Soukalová (32) se poprvé od zveřejnění informace, že se ztratila v italských horách, kde ji našli až druhý den odpoledne, ozvala fanouškům. Popsala, co předcházelo děsivé noci v mrazu, i to, jak přežila a jak se dostala k pomoci.

Na dovolenou v italském Livignu Soukalová vyrazila se svým přítelem Milošem a dcerkou Izabelkou. Ve středu si pak vyjela na cyklovýlet, na který do konce života nezapomene. Mohl se jí stát osudným.

„Bohužel v jednom místě byla přerušená cesta, protože se tam strhla celá stráň, tak mi dalo hodně zabrat překonat s kolem tuhle překážku… Vzhledem k tomu, že už jsem byla vysílená a chtěla jsem jet zpátky, snažila jsem se najít cestu přes GPS, až jsem došla do místa, kde jsem si uvědomila, že tam to kolo musím nechat,“ popsala Gábina pro Showtime na CNN Prima NEWS.

Dál se proto vydala pěšky po vyznačené trase, po dvou kilometrech ale cesta náhle skončila. V tu dobu se jí také vybil telefon.

Moderátorka pochopila, že se už nedokáže vrátit zpět a bude muset v horách strávit noc. V ten moment, jak uvedla, zúročila všechny své fyzické síly a přepnula do režimu „přežití“. Největší strach prý měla z medvědů.

Náročnou noc pak popsala následovně: „Takže jsem si tam našla místo v závětří a vylezla jsem kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení, abych neztrácela tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít.“ Teploty v oblasti, kde se Gábina pohybovala, nyní v noci padají i k minus sedmi stupňům Celsia a moderátorka proto cvičila celou noc, aby se zahřála.

Druhý den ráno ji čekal další úkol. „Víceméně mi došlo, že jediná moje záchrana bude vylézt nahoru po skále několik set metrů nad tím údolím. Čekala jsem, že ráno při rozednění bude kolem lítat vrtulník a bude mě hledat, ale oni mě hledali na jiných místech, než kde jsem se vyskytovala. Říkala jsem si, že to snad je osud, že si mě tam ty hory chtějí nechat. Jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročné, všechny ty zkoušky zvládnout,“ popsala.

Jak skvěle si Soukalová v divoké přírodě poradila, překvapilo i místní záchranáře. Moderátorku našli po poledni následujícího dne. „Když se mě ptali, kudy jsem byla schopna vylézt nahoru, tak jsem jim ukazovala tu cestu a oni mi řekli, že jsem wonder woman, že by nevěřili, že to někdo může vylézt,“ uvedla s úlevou.

Gábina nakonec s velkým štěstím skončila jen s odřeninami a únavou. Největším motorem pro ni byla dcera a partner.

„Celou dobu, co jsem byla pryč, jsem si představovala to setkání, hlavně s maličkou a s Milošem. A když jsem je pak mohla obejmout, tak to byl asi nejhezčí okamžik v mém životě. To si člověk asi nedokáže ani představit, dokud něco takového nezažije,“ dodala pro Showtime Soukalová. ■