Skupinka lovců duchů pátrala v opuštěné chatě po paranormálních jevech: Dostala, co chtěla

Lovci duchů z Cornwallu narazili na nečekaný objev. Foto: Se svolením Candice Collins

Skupinka lovců duchů, kteří si říkají The Cornish Ghost Whispers, skládající se z Candice Collins, jejího partnera Nicka Pierce a matky Susanne prováděla výzkum ve vesnici Boscastle na severu Cornwallu. V opuštěné chatě pátrali po nadpřirozených jevech, kterými je místo proslulé. A nejspíš ani nečekali, jak moc se jim tentokrát poštěstí.

Věří se, že je chata pohřebním místem jedné z čarodějnic, která žila ve středověku. Candice tvrdí, že je velmi citlivá na paranormální jevy, a už v momentě, kdy vešla do chaty, prý něco cítila.

„Cítila jsem silnou energii. Bylo to divné. Bylo tam hodně temno, žádná okna. Byl tam starý krb a v něm kousky dřeva poskládané do tvaru pentagramu. Někdo tam určitě byl, ale bylo trochu děsivé to tam najít,“ zavzpomínala.

Navzdory jejímu podivnému pocitu však skupinka uvnitř nic zvláštního nezaznamenala. Až dokud se o pár dní později Candice neprobírala fotografiemi, které na místě pořídila.

Na jedné z nich, kterou najdete v galerii, si v pravém rohu všimla tvaru, jenž připomínal obličej dívky. Candice si to nedokáže vysvětlit, ale ráda by se do chalupy vrátila a znovu ji prozkoumala. Výlet plánují uskutečnit ještě letos v zimě, jak svěřila Super.cz.

Skupinka na nadpřirozené jevy naráží poměrně často a má s nimi bohaté zkušenosti. Zdaleka to není poprvé ani naposledy, co se pochlubila podobným úlovkem, jak se můžete přesvědčit na jejich facebookových stránkách.

Pokud si ale myslíte, že se podobných setkání zaleknou, jste na omylu. "Upřímně jsme na to už zvyklí. Ale jsou místa, která jsou temnější, vyzařuje z nich víc démonická síla. To může být dost děsivé, energie je na takových místech těžší a můžete z toho onemocnět," prozradila exkluzivně pro Super.cz Collins s tím, že se jejich skupinka vždy chrání, než vyrazí na takové místo.

"Používáme ochranná kouzla, krystaly, ochranné náhrdelníky a vykuřovadla," vyjmenovala, co na zlé síly platí. Ochrana prý zatím nikdy neselhala a nezbývá než doufat, že to tak zůstane i nadále. ■