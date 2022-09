Shodil delší vlasy a omladilo ho to: Standa Hložek vystupuje i s Leošem Marešem a slibuje duet se synem

Stanislav Hložek Super.cz

My jsme se ale potkali na vystoupení pro seniory. Standa se tedy do důchodu ještě rozhodně nechystá. "I když věkově jsou tady v podstatě moji vrstevníci, takže všechny moje písničky znají. Už jsem prostě ve věku, kdy jezdím na vystoupení pro seniory. Ne, to si dělám legraci," smál se Standa, který si nechal čerstvě ostříhat delší vlasy a vypadá díky tomu mladší.

"Ale baví mě i vystupování s Leošem, ještě máme pár koncertů. On je šoumen, a i když neumí zpívat, je to jedno, protože umí bavit lidi. Navíc je chytrý, protože si pozve pár lidí, kteří trošku zpívat umí. Samo za sebe hovoří to, že lidi neodejdou, ani když leje, což už se nám párkrát stalo," řekl Super.cz Hložek, s nímž jsme probrali i to, že už je řazený mezi legendy.

Pokud jde o novinky v jeho tvorbě, také nějaké chystá. "Především jsme si slíbili se synem, že spolu uděláme duet. Text už je napsaný, tak už jenom najít čas se sejít na déle než na desetiminutové kafe," slibuje zpěvák společnou píseň se synem Matyášem Hložkem (28). ■