Lucie Vondráčková promluvila o svých nesplněných snech. Zpěvačka je srdcem dobrodruh

Lucie Vondráčková Super.cz

"Sport mám ráda a vedu k němu svoje děti hodně," říká Lucie. Jestli půjdou ve šlépějích jejich tatínka Tomáše Plekance (39), nebo se vrhnou na divadelní prkna, to zpěvačka vůbec neřeší. "To je jejich věc. Do toho jim vůbec nebudu mluvit," prozradila Super.cz.



"Ať si každý dělá, co má rád. Hlavně, aby všechny děti našly co nejdřív to, co mají rádi. Když to najdou, pak budou pořád plní energie, protože co budou dávat, to se jim bude vracet," míní Lucie.

Během rozhovoru rovněž prozradila, jaké jsou její nesplněné sny. "Víte, co mě láká, a co je na příští život? To už v tomhle životě nedám. Za prvé skateboard, ten se mi vždycky strašně líbil, a za druhý surf," zasnila se zamilovaná zpěvačka. "To se mi vždycky tak líbilo a obdivovala jsem všechny ty surfaře. Líbí se mi i ten názor na život, ale vím, že na to si budu muset počkat do dalšího života," říká s úsměvem. ■